В Минэкономики пояснили, что уровень безработицы немного вырос, а не упал

В Министерстве экономики сообщили, что рост количества зарегистрированных безработных связан с сезонными работами в агросекторе, а также заявили, что такой вид статистики не отражает реальное состояние рынка труда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Украине используются два показателя, характеризующие уровень безработицы, а именно: уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) и уровень зарегистрированной безработицы.

...Уровень зарегистрированной безработицы служит скорее индикатором эффективности работы Госслужбы занятости. Ведь к показателю "зарегистрированная безработица" включается именно те украинцы, кто обратился в Госслужбу занятости.

... Лишь 22% всех безработных обращаются за услугами к Государственной службы занятости. То есть статус зарегистрированного безработного имеет только каждый 5-й безработный украинец, т.е количество безработных значительно больше числа зарегистрированных безработных", - объясняют в министерстве.

Также Минэкономики отмечает, что рост количества зарегистрированных безработных в декабре по сравнению с ноябрем на 17% является традиционным сезонным явлением.

"Ключевым драйвером сезонности является ежегодный рост зарегистрированных безработных в сельской местности к пиковым значениям именно в зимний период...

С окончанием сезона полевых работ, такие работники склонны становиться на учет в Государственную службу занятости на период временной безработицы к началу нового сезона полевых работ.

Это и приводит к такому заметному увеличению количества зарегистрированных безработных в конце года", - говорится в сообщении.

Также ведомство приводит статистику в годовом масштабе, по которой количество зарегистрированных безработных уменьшилась на 1%.

"Например, количество зарегистрированных безработных в декабре 2019 года, которая вызвала такой высокий резонанс, по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась, а наоборот уменьшилась на 1%

К тому же, о положительных сдвигах свидетельствует и продолжающееся уменьшение среднегодового количества зарегистрированных безработных - с 460,2 тыс. человек в 2015 году до 306,8 тыс. человек в 2019 году.

Обращаем внимание на показатель уровня безработицы (по методологии МОТ), который более корректно отражает реальную ситуацию на рынке труда.

За 9 месяцев 2019 уровень безработицы снизился до 8,1% (по сравнению с 8,6% за 9 мес. 2018)", - резюмируют в Минэкономики.

Напомним:

За декабрь количество зарегистрированных безработных в Украине резко выросло на 15% - с 288,9 тысячи в ноябре, до 338,2 тысячи в декабре 2019 года.