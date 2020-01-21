В Раде рассказали, когда УЗ и Deutsche Bahn подпишут меморандум о сотрудничестве

"Укрзализныця" и самый большой немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn подпишут меморандум о сотрудничестве 22 января.

Об этом в Facebook сообщил член транспортного комитета Рады, глава подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко, обнародовав письмо-приглашение на церемонию подписания меморандума.

"Сразу отвечу, что это не приватизация и не концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений.

Мы очень рассчитываем, что это сотрудничество даст железной дороге второе дыхание и поможет выбраться из того состояния деградации, в котором она находится сейчас", - заявил Скичко.

"Завтра мы отправляемся в Давос по хорошие новости, где должен быть подписан меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn.

Сразу скажу - это не значит, что после этого на железной дороге все изменится за один день. Для этого нужно провести много работы и сотрудничество с немцами станет мощной основой для изменений", - добавил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

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Экономическая правда