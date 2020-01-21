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Укр / Рус

Оржель рассказал, чем будет заниматься новосозданная госкомпания "Укруголь"

Вторник, 21 января 2020, 16:02
 

Государственное предприятие "Укруголь" будет заниматься продажей угля, в его состав не будут входить шахты.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году, сообщает Укринформ.

"В "Укрвугилля" не будут входить шахты. Компания создана совсем для других целей - для того чтобы продавать уголь. Больше ни для чего она не создана - это главный месседж. Это аналог компании ДП "Держвуглепостач", - сказал министр.

Напомним, 20 января при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создали новое госпредприятие - "Укруголь".

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Минэнергетики

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