Оржель рассказал, чем будет заниматься новосозданная госкомпания "Укруголь"
Вторник, 21 января 2020, 16:02
Государственное предприятие "Укруголь" будет заниматься продажей угля, в его состав не будут входить шахты.
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году, сообщает Укринформ.
"В "Укрвугилля" не будут входить шахты. Компания создана совсем для других целей - для того чтобы продавать уголь. Больше ни для чего она не создана - это главный месседж. Это аналог компании ДП "Держвуглепостач", - сказал министр.
Напомним, 20 января при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создали новое госпредприятие - "Укруголь".
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