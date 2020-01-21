Китайский вирус: как реагируют мировые рынки

На фоне опасений относительно распространения коронавируса в Китае котировки акций на мировых фондовых рынках снизились.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что индекс MSCI World Index, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, снизился на 0,4%, азиатские рынки "стали жертвой" особенно сильного удара.

В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips - на 1,7%, а японский Nikkei потерял 0,9%,

Фьючерсы американских E-Mini на S&P 500 подешевели на 0,3%. Снизились и европейские индексы. В частности, STOXX 600 опустился на 0,7%.

"Я не эксперт по пандемиям, но вы можете посмотреть на предыдущие примеры, такие как вспышка атипичной пневмонии, которая также произошла в Азии. Я думаю, что рынок может бояться чего-то подобного", - заявил глава стратегии по развивающимся рынкам в TD Securities в Лондоне Кристиан Маджио.

Напомним:

Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в китайском городе Ухань.

На прошлой неделе начало резко увеличиваться количество инфицированных. Власти заявляют о четырех погибших и 198 больных. Британские эпидемиологи оценивают количество заразившихся в 1700 человек.

Экономическая правда