Стало известно, сколько в этом году выделят на модернизацию киевских ТЕЦ
В 2020 году на модернизацию столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 потратят 120 миллионов гривень, что на 20 миллионов больше чем в прошлом.
Об этом сообщает пресс-служба КП Киевтеплоэнерго.
За эти средства будет выполнено техническое переоснащение систем контроля, управления и автоматического регулирования энергоблоков №1 и №2 на ТЭЦ-5, а также реконструкция оборудования и техническое перевооружение цехов и отделов на обоих ТЭЦ, всего 23 проекта.
Напомним:
13 января во Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой - затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza. В результате десять человек пострадали.
"Киевтеплоэнерго" создало специальную комиссию для обращений пострадавших в результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева.
Столичные теплоэлектроцентрали №5 и №6 обеспечивают теплом и горячей водой 60% киевлян, а также производят электрическую энергию, поступающую в объединенную энергосистему Украины.
По итогам прошлого года работы ТЭЦ: отпущено более 3 млрд кВт/ч электроэнергии и более 5 млн Гкал теплоэнергии.
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