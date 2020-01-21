Стало известно, сколько в этом году выделят на модернизацию киевских ТЕЦ

В 2020 году на модернизацию столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 потратят 120 миллионов гривень, что на 20 миллионов больше чем в прошлом.

Об этом сообщает пресс-служба КП Киевтеплоэнерго.

За эти средства будет выполнено техническое переоснащение систем контроля, управления и автоматического регулирования энергоблоков №1 и №2 на ТЭЦ-5, а также реконструкция оборудования и техническое перевооружение цехов и отделов на обоих ТЭЦ, всего 23 проекта.

Напомним:

13 января во Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой - затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza. В результате десять человек пострадали.

"Киевтеплоэнерго" создало специальную комиссию для обращений пострадавших в результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева.

Столичные теплоэлектроцентрали №5 и №6 обеспечивают теплом и горячей водой 60% киевлян, а также производят электрическую энергию, поступающую в объединенную энергосистему Украины.

По итогам прошлого года работы ТЭЦ: отпущено более 3 млрд кВт/ч электроэнергии и более 5 млн Гкал теплоэнергии.