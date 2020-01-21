НБУ активизирует работу над повышением финансовой грамотности украинцев

В Национальном банке заявили, что, согласно закону о защите прав потребителей финуслуг, в течение 2020 года активизируют работу над повышением финансовой грамотности украинцев и анонсировал проведение соответствующих мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Дни финансовой грамотности в регионах пройдут в десяти городах. В некоторых из них - непосредственно по приглашению самих городов.

В начале весны Украина восьмой раз примет участие во Всемирной недели денег Global Money Week. Состоится множество мероприятий для школьников и студентов, которые позволят им развивать навыки для принятия взвешенных финансовых решений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в апреле Нацбанк вместе с Киевской школой экономики проведет научную конференцию для студентов и молодых исследователей на тему регулирования банковского сектора и монетарной политики. Формат мероприятия - конкурс научных работ.

В мае проведут Ночь в Музее денег Нацбанка, а осенью - NBU University Challenge (соревнования студенческих команд высших учебных заведений).

"Продолжится работа над преобразованием Музея денег Национального банка в современный Образовательно-информационный центр, который будет сочетать Музей денег, Центр просвещения молодежи и Центр компетенции учителей", - добавили в НБУ.

Напомним:

Вступил в действие закон о защите прав потребителей финансовых услуг - с начала июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от финансовой услуги.

Экономическая правда