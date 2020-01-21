Холодницкий отменил разрешение для Микитася на вылет в Лондон – источники

Разрешение на вылет бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн гривен, отменил руководитель САП Назар Холодницкий.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам собеседника УП, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель Холодницкого Максим Грищук.

Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон. Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января.

Источники отмечают, что Холодницкий вернулся из отпуска 20 января и отменил разрешение Грищука. Руководитель САП якобы не знал о разрешении, которое выдал Грищук.

Что было раньше: В понедельник Микитася в аэропорту "Борисполь" сняли с рейса при попытке вылета из Украины в Великобританию.

Позже на Микитася снова надели электронный браслет.

Почему это важно: Согласно решению суда об избрании меры пресечения, подозреваемый Микитась вышел под залог. Вместе с тем он должен прибывать к детективу, прокурору, следователю или судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться без разрешения детектива, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы.

Также Микитась должен сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

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Предыстория:

Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".

Однако 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.

25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.

25 декабря 2019 года Микитасю продлили меру пресечения до 14 февраля 2020 года.