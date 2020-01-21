Украинский Дом в Давосе открыл свои двери (укр)

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В понеділок 20 січня відбулося відкриття Українського дому в Давосі – на гостей цього мультиформатного простору чекатиме тиждень цікавих подіумних дискусій, вечірніх прийомів та заходів культурної дипломатії за участі представників політики та бізнесу світового рівня.

На сцені – Організаційний комітет Українського дому в Давосі

Серед ключових подій тижня слід відзначити проведення закритого засідання Національної інвестиційної ради на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським, а також подіумні дискусії з Олегом Сенцовим, головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим; редакторкою Harvard Business Review Емі Бернштейн та іншими відомими спікерами.

Організаційний комітет Українського Дому у Давосі відкрив двері для своїх перших гостей.

"Цього року ми хотіли б вийти за звичні межі та показати вам справжню Україну, – зазначила Алекса Чопівська, виконавчий директор Українського Дому в Давосі. – Нове покоління українців вражає здобутками у сфері технологій, інновацій та культури – ця молодь високоосвічена, творча і працьовита".

За словами Ярослави З. Джонсон, президента та головного виконавчого директора WNISEF, Організаційний комітет доклав чимало зусиль для створення інноваційної та цікавої програми заходів, які б розкривали найкраще від України як держави, що активно розвивається та сповнена динамічних інноваційних ідей.

Світлана Гриценко з Фонду Віктора Пінчука, додала: "Фонд Віктора Пінчука вже 16 років поспіль організовує в Давосі "Український сніданок", і ми пишаємося можливістю продемонструвати світові нову Україну спільно з нашими партнерами".

"Від початку свого заснування цьогорічний Український Дім у Давосі є найбільшим, – зауважила Олена Кошарна, партнер-засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital. – Ми збільшили нашу платформу в 10 разів – з невеликого об’єкту площею усього 30 кв.м. три року тому до майже 300 кв. м. спеціально відведеного простору у 2020 році."

Ольга Афанасьєва, виконавчий директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA), зазначила, що саме зараз настав ключовий момент для України.



"Чому б вам не приєднатися до нас, щоб відкрити Україну разом?", – запитала вона.

Український Дім у Давосі розпочав роботу з натхенної дискусії на тему "Жінки-лідери: глобальний вплив", спонсором якої виступила компанія TIU Canada.

До обговорення долучилися: Шерон Іскі, голова наглядової ради "ПриватБанку", Шеннон Калаянамітр, венчурна партнерка Gobi Partners, та Оксана Линів, головний диригент Опери та філармонійного оркестру міста Ґрац.

У вівторок відвідувачі зможуть насолодитися обговоренням світових тенденцій, таких як: стратегічні економічні партнерства, інфраструктура, технології та інновації, освіта як ключ до трансформації суспільства.

Серед спікерів варто відзначити Роберта Шиллера, Стерлінгського професора економіки Єльського університету та лауреата Нобелівської премії з економіки 2013 року; Олександра Борнякова, заступника Міністра цифрової трансформації України; та Майкла Юрковича, головного виконавчого директора TIU Canada.

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Про Український Дім у Давосі

Організаційний комітет Українського Дому в Давосі очолюють п'ять жінок, які добровільно вклали багато зусиль для реалізації цього заходу, а саме:

- Ольга Афанасьєва, Виконавчий директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA);

- Ярослава Джонсон, Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund (WNISEF);

- Світлана Гриценко, Фонд Віктора Пінчука;

- Олена Кошарна, Партнер-засновник та Головний виконавчий директор Horizon Capital, та

- Алекса Чопівська, Виконавчий директор Українського Дому в Давосі.

Проведення Українського Дому в Давосі стало можливим завдяки неоціненному внеску його спонсорів:

Підтримку Українському Дому в Давосі надають: Національна інвестиційна рада України, UkraineInvest, Світовий Конґрес Українців, Атлантична рада, Reputation Institute.

Медіа-партнери: НВ, Liga.net, Економічна правда, Ukraine Business News.

Сайт: www.ukrainehousedavos.com