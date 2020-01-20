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Экс-чиновника аэропорта "Запорожье" подозревают в нанесении ущерба в более 1,5 миллиона

Понедельник, 20 января 2020, 17:33
 

Прокуратура подозревает экс-чиновника аэропорта "Запорожье" в служебном подлоге, злоупотреблением служебным положением и растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта, по оценкам убытки могли составить 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Сейчас в уголовном производстве провели санкционированные обыски в помещениях коммунального предприятия и подрядных организаций, по местам проживания должностных лиц в Запорожье, Киеве и Киевской области.

В ходе процессуальных действий изъяты документы, которые будут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, а также денежные средства в размере более 1 млн грн.

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авиа прокуратура

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