Все разделы
Укр / Рус

Прогнозируемая стоимость урожая с незарегистрированных полей составляет 88,5 миллиардов — исследование

Понедельник, 20 января 2020, 15:48
 

Стоимость урожая, собранного с незарегистрированных земельных участках Украины в 2019 году, составляет более 88,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует исследование EOS Crop Monitoring.

По объемам теневого рынка агропродукции лидируют Николаевская и Одесская области. Суммарно там выращивают незадекларированные культуры на почти 800 тыс га.

 

"Спутниковый онлайн-сервис EOS Crop Monitoring позволяет оценить реальное состояние посевных площадей, увидеть, что на них растет, и сопоставить эти данные с публичной кадастровой картой Украины.

Недавно благодаря этому сервису обнаружили, что 4,3 млн  га полей не зарегистрированы в государственном кадастре", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

агросектор

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зал РФ на мировой агроярмарке в Берлине временно закрыли из-за незаконно ввезенных колбас 17 января 2020, 20:38
Урожай зерновых составил 75 млн тонн, из них 54 млн тонн будет экспортировано — Минэкономики 13 января 2020, 18:31
Эфиопия заинтересована в поставках зерна из Украины 6 января 2020, 14:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!