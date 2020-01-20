Забастовки стоили французской экономике 0,1 процентного пункта роста

Нынешняя волна забастовок во Франции ударит по экономике страны на 0,1 процентного пункта в течение одного квартала.

Об этом заявил в понедельник министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ле Мэр не указал, о каком квартале он говорит, но на прошлой неделе Банк Франции заявил, что забастовка сократила до 0,1 процентного пункта роста в четвертом квартале 2019 года.

"Влияние будет, но, думаю, оно будет ограниченным. Имеющиеся на сегодняшний день оценки показывают, что влияние составит 0,1 пункта роста в квартал. На весь год это очень ограниченное влияние", - сказал Ле Мер.

Ожидается, что неактивная из-за забастовки в Париже сеть общественного транспорта на этой неделе вернется к нормальному режиму после того, как главный городской железнодорожный профсоюз решил вернуться к работе.

Забастовки - самые продолжительные за десятилетие - остановили движение в разных частях столицы, а парижане были вынуждены пересесть в автомобили и на мотоциклы, скутеры и велосипеды.

Европейская правда