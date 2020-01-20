Зеленский: Средний бизнес поддерживает наши решения, мы движемся к прозрачности

Президент Владимир Зеленский считает, что представители среднего бизнеса поддерживают решения нынешней власти, направленные на прозрачность процессов в экономике.

Об этом он сказал Newsweek, передает Интерфакс-Украина.

"Если вы поговорите с представителями среднего бизнеса - не с олигархами или небольшими компаниями, которые не платят налоги, - вы обнаружите, что они поддерживают наши решения, потому что мы движемся к прозрачности.

Что действительно важно, так это то, что мы прекратили контрабанду, и это может вызвать осложнения для малых предприятий, которые не хотят проходить таможенные процедуры и платить налоги, когда они пытаются получить определенные товары. Но прозрачность означает, что каждый должен платить налоги и жить по закону", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что новая власть стремится уничтожить монополии, существующие, например, в газовом секторе и производстве спирта.

Президент убежден, что в Украине больше не будет такого высокого уровня коррупции, как прежде.

"В течение многих лет люди по всему миру слышали о коррупции в Украине, а инвесторы действуют на эмоциях. Поэтому мы осуществляем изменения. Прежде всего, в судебной системе, чтобы инвесторы видели, что их инвестиции будут защищены.

Я родом из бизнеса и понимаю инвесторов. Я могу обещать, что у нас никогда не будет такого уровня коррупции, и мы сделаем большие шаги к прозрачности.

Это момент для инвестиций, потому что цены низкие, на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих сферах, например, таких как газовая", - отметил он.

Напомним:

Недавно бизнес-сообщество призвало президента ветировать закон 1210, об изменениях в налоговый кодекс, который по их мнению повышает фискальное давление на налогоплательщиков, ухудшает инвестиционный климат и негативно скажется на развитии экономики в целом.

Закон предусматривает нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.