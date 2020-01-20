В Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга — Минцифры

В Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга - "Управление надлежащим пользователем", которая дает автомобилистам возможность назначать лицо, которое на законных основаниях пользуется авто, однако не является его владельцем.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

"Появление новых правил и настройка системы фото- и видео фиксации вызвала четкую необходимость в установлении личности, находящейся за рулем в момент совершения правонарушения. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель, а не владелец авто", - говорится в сообщении.

Услуга доступна в Электронном кабинете водителя: https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/ и на правительственном портале в разделе "Электронные услуги": https://www.kmu.gov.ua/.

"Управление надлежащим пользователем" - это первая онлайн-услуга, созданная по принципу "digital by design". Такая практика заключается в создании совершенно новых услуг, исходя из опыта и потребности граждан, а не просто в переводе уже имеющихся услуг по оффлайна в онлайн ", - добавили в ведомстве.

Напомним:

Электронный кабинет водителя (ЭКВ) – это онлайн-сервис, который предоставляет всю актуальную информацию о ваших транспортных средствах, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн.

Он заработал в декабре 2018 года. Авторизоваться в ЭКВ можно с помощью КЭП, BankID или MobileID.

Пользователи ЭКВ могут узнать информацию о своих водительском удостоверении и транспортных средствах, проверить историю штрафов и оплатить их.

Также в ЭКВ можно зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду и индивидуальный номерной знак.

Экономическая правда

Экономическая правда