Кравцов не увольнялся с УЗ, а просил перевода на замминистра Криклия — нардеп

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов 30 декабря написал заявление не об уходе из "Укрзализныци", а о переводе его на заместителя министра инфраструктуры, это заявление еще не рассмотрено.

Об этом в своем Facebook сообщает народный депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко.

Напомним:

30 декабря глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

До этого, министр инфраструктуры Владислав Криклий 3 декабря заявлял, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова до конца 2020 года.

3 декабря Кравцов на своей странице в Facebook заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"

Министр инфраструктуры Криклий, комментируя эту заяву, сделал вывод, что Кравцов "хочет воевать на белом коне один против всех".

Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.