Миллиардеры богаче 60% мирового населения – исследование

За последнее десятилетие количество миллиардеров в мире удвоилось - они богаче 60 процентов мирового населения.

Об этом свидетельствует исследование благотворительной организации Oxfam, передает AFP.

"Наша разбитая экономика обогащает кармані миллиардеров и крупного бизнеса за счет простых мужчин и женщин. Недаром люди начинают ставить под сомнение, должны ли вообще существовать миллиардеры", - заявил представитель Oxfam в Индии Амитабх Бехар.

Ежегодный отчет Oxfam о глобальном неравенстве традиционно публикуется непосредственно перед открытием Давосского форума.

"22 самых богатых мужчинн мира имеют больше богатства, чем все женщины в Африке", - говорится в результатах исследования.

Данные Oxfam базируются на информации журнала Forebes и швейцарского банка Credit Suisse, но их оспаривают некоторые экономисты.

Данные свидетельствуют, что 2153 миллиардеров сейчас имеют больше богатства, чем 4,6 млрд самых бедных людей на планете.

"По всему миру 42 процента женщин не могут получить работу, потому что они отвечают за весь уход за семьей, по сравнению с лишь шестью процентами мужчин", - заявили в Oxfam.

Экономическая правда