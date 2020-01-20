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Румыния может отменить соглашение с китайской компанией о достройке АЭС

Понедельник, 20 января 2020, 10:57
 

Правительство Румынии может отменить соглашение с китайской компанией China General Nuclear Power Group о строительстве еще двух реакторов мощностью 700 мегаватт на единственной в стране атомной электростанции в Чернаводэ после того, как компанию недавно обвинили в шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мне очевидно, что соглашения с китайцами не выйдет. Мы посмотрим, с каким партнером мы будем связываться (чтобы построить реакторы)", - заявил премьер-министр Людовик Орбан.

Премьер-министр добавил, что все энергетические соглашения Румынии отныне зависеть от "Зеленого соглашения" ЕС.

В 2017 году ядерные реакторы работали в 14 странах-членах Евросоюза: Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Испании, Франции, Венгрии, Нидерландах, Румынии, Словении, Словакии, Финляндии, Швеции и Великобритании. В других государствах-членах ЕС нет ядерных объектов.

Европейская правда

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Румыния Китай АЭС

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