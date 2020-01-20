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Президент Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину

Понедельник, 20 января 2020, 10:02
 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом России Владимиром Путиным подписанный трехсторонний договор о транзите российского газа через Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рада была встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях Берлинской конференции. Мы говорили о газовом соглашении между Украиной, ЕС и Россией (о транзите) через Украину", - написала председатель Еврокомиссии в своем Twitter.

Напомним, 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет, а также договорились об отказе сторон от судебных споров друг против друга. "Газпром" согласился выплатить 2,9 млрд долларов компенсации по решению арбитражей, а Украина "простила" 7,4 млрд долларов штрафа за нарушение "Газпромом" антимонопольного законодательства.

Европейская правда

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Еврокомиссия Путин газ Украина

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