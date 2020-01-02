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Германия впервые за 17 лет снизит стоимость проезда в поездах из-за экологии

Четверг, 2 января 2020, 17:51
 

В Германии стоимость проезда в поездах на дальние расстояния впервые снизилась за 17 лет с вступлением с нового года в силу мер по защите климата, направленных на то, чтобы сделать путешествия железной дорогой более привлекательными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Пассажиры, которые совершают поездки на расстоянии более 50 км на поездах Intercity Express Deutsche Bahn, могут надеяться на снижение тарифа на 10%.

Компания также снижает цены на специальные предложения и дополнительные услуги, такие как транспортировка велосипедов.

Удешевление билетов является результатом того, что Deutsche Bahn предоставляет клиентам снижение налога на добавленную стоимость на поездки по железной дороге с 19% до 7%.

Компания говорит, верит в то, что снижение цен принесет дополнительных 5 млн пассажиров в год.

Ведущий поставщик железнодорожных услуг в Германии - частная компания, в которой государство является единственным акционером.

Не все пассажиры в Германии могут рассчитывать на более дешевые тарифы в 2020 году. Стоимость проезда на короткие расстояния и общественный транспорт в таких регионах, как Берлин, Гамбург, Бремен, Бранденбург и Рейнланд, увеличится с начала 2020 года, сообщает информагентство DPA на этой неделе.

Европейская правда

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железная дорога экология

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