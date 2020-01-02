Новый глава Гослесагентства назвал 5 целей на год

Среди целей нового главы Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого: увеличение лесистости страны, внедрения е-учета древесины и открытие данных о лесе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Во-первых, нужно обеспечить в Украине европейский уровень ведения лесного хозяйства, создания новых лесов. Мы должны увеличить лесистость Украины, и понимаю, что для этого нужно содействие других органов власти и финансирование.

Вторая важная задача - борьба с незаконными рубками и оборотом древесины. Среди методов - введение электронного учета древесины всеми лесопользователями, существенное повышение ответственности за незаконную рубку и использование древесины нелегального происхождения, создание прозрачных правил игры на рынке древесины.

Третье. Открытие данных о лесе и выдача всех разрешительных документов в электронном формате., Создание единого лесного портала и "#лес в смартфоне". Электронные сервисы должны быть понятными и легкодоступными для граждан и бизнеса.

Четвертое. Очистка области от коррупционеров и хитрых дельцов. К таким лицам у меня нулевая толерантность. Они только бросают тень на всю отрасль и профессиональных работников.

Пятое. Возвращение доверия общества к лесной отрасли. В большинстве, люди не всегда понимают, чем повседневно занимаются лесники, как восстанавливается и ухаживают лес, как общество обеспечивается благами леса. Лесоводы первыми выезжают на лесные пожары, создают цивилизованные места отдыха и делают много другой важной работы.

На самом деле, задач значительно больше. Подробнее о планах реформ в области расскажу позже", - написал Заблоцкий.

Напомним, по состоянию на ноябрь, 8 областей Украины подключены к пилотному проекту э-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок - "лесу в смартфоне"..