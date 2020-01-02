Кабмин ожидает первое соглашение по "промышленному безвизу" в 2020 году

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба допускает подписание в 2020 году первого договора в рамках Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), известного как "промышленный безвиз".

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Это моя цель и моя задача. Наверное, я не должен публично брать на себя такое обязательство, но это задача, которую я перед собой ставлю. Евросоюз - очень сложный механизм. И, безусловно, есть тысяча и один способ бюрократического торможения любой процессов и со стороны ЕС, и со стороны Украины. Но мы хотим двигаться", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, реально ли выйти на заключение первого соглашения в рамках ACAA уже в 2020 году.

По его словам, для Украины в этом вопросе будет показательным заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится в Брюсселе 28 января 2020 года, так как оно продемонстрирует, хочет ли Евросоюз действительно двигаться вместе с Украиной, или все-таки хочет использовать различные инструменты для торможения процесса.

"Я коллегам в ЕС говорю, что "промышленный безвиз" нужен им не меньше, чем нам. Это и сбалансирование нашей торговли, где доминирует сельское хозяйство, и главное - это новые возможности для бизнеса стран ЕС в Украине. Если Евросоюз хочет реально укреплять свои экономические возможности не только в регионе, но и в мире, он может это сделать только вместе с Украиной", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, торговый представитель - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка прогнозирует, что предыдущая оценочная миссия по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции АСАА посетит Украину в первом квартале 2020 года.