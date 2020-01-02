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Терминалы ТИС перевалили рекордные 33 миллиона тонн грузов

Четверг, 2 января 2020, 11:53
 

За 2019 год грузооборот группы терминалов ТИС превысил 33 миллиона тонн, что на 28,4% больше чем показатели прошлого года.

Об этом сообщил совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер на своей странице в Facebook

"33 004 307 тонн обработал TIS в 2019 году.

..Никто в Украине не добивался такого результата со времен развала СССР. Большие, мощные, знаменитые, крепкие предприятия, которые десятилетиями строили свою инфраструктуру и связи с грузовладельцами, не смогли превзойти маленький, но очень самоуверенный порт, у которого никогда не было и нет ‘своих’ замминистров и депутатских групп, который просто не оглядывался на условности и пер вперед вопреки течениям

Напомним:

В 2018 году терминалы ТИС суммарно перевалили 25,7 млн т грузов, что было на 1,2% меньше, чем в 2017 году.

Экономическая правда

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