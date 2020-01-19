"Спростування недостовірної інформації стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙТ ОІЛ"

Шевченківський районний суд

Справа № 2/761/981/2019

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

16 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого: судді - Притули Н.Г.,

при секретарях: Шлапаковій А.О., Позднякову В.С.,

за участю представника позивача: Томчишина А.І. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙТ ОІЛ" до Притули Олени Юріївни про визнання інформації недостовірною та спростування поширеної недостовірної інформації.

В позовних вимогах позивач просить визнати недостовірною та такою, що не відповідає дійсності, інформацію, поширену на сайті Інтернет видання "Економічна правда".

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙТ ОІЛ" про визнання інформації недостовірною та спростування поширеної недостовірної інформації- задовольнити частково.

Визнати недостовірною та такою, що не відповідає дійсності, інформацію, поширену 06.12.2017 року на сайті Інтернет-видання "Економічна правда" за посиланням https://www.epravda.com.ua/publications/2017/12/6/631906/ під заголовком "Про "бодягу" і "мачмалу", або Що не так з українським пальним", а саме:

1."Одна з найбільших в українській історії пожеж сталася на Васильківській нафтобазі компанії БРСМ".

2. "Це свідчить про те, що справа, яка стала причиною Васильківської трагедії - кустарне виробництво палива - жива, трагедія нікого нічому не навчила, а винних так і не притягнули до відповідальності. Так, власники БРСМ досі не покарані".

3. "Дві особливості, які відрізняють БРСМ від інших гравців ринку. По-перше, ця мережа АЗС постійно продає набагато більше палива, ніж закуповує. Йдеться про п`ятирічний період 2013-2017 років".

4. "Надходження сировини і компонентів моторних палив на нафтобази БРСМ 2014-2017 рр., тис. т

ФОТО

5. "По-друге, у кошику реалізованих на заправках бензинів, за даними консалтингової групи "А-95", 35% припадає на марку А-95, яку БРСМ, нібито, не закуповує - ні по імпорту, ні на внутрішньому ринку. Тільки А-92. Звідки БРСМ бере відсутній продукт і бензин А-95?".

6. "Як і раніше, в номенклатурі закупівельБРСМ тільки бензин А-92 і ані тони А-95".

7. "Група компаній, пов`язаних з БРСМ, є найбільшим отримувачем специфічних вантажів".

8. "Автор відсіяв справи, пов`язані із вищезгаданими групою компаній "БРСМ", …., із дрібними підприємцями, що "колотили" невеликі обсяги палива в гаражах, а також випадки самовільного "бодяжництва" співробітників АЗС".

Зобов`язати спростувати зазначену недостовірну інформацію шляхом розміщення у Інтернет мережі на відповідному сайті www.epravda.com.ua повідомлення під заголовком "СПРОСТУВАННЯ" без власних зауважень за наступним змістом:

"06.12.2017 на даному Інтернет-ресурсі була розміщена стаття заголовком "Про "бодягу" і "мачмалу", або Що не так з українським пальним", інформація в якій є недостовірною, непідтвердженою, та такою, що порушує права та інтереси ТОВ "СтейтОіл".

Зокрема, недостовірною являється інформація у даній статті:

- що нафтобаза у Василькові, на якій відбувся вибух, належить "БРСМ"

- що компанія "БРСМ" продала більше нафтопродуктів ніж закупила, та не закупляла інших видів бензину окрім А-92

- про наявність певної групи компаній "БРСМ".

Зобов'язати видалити недостовірну інформацію, а саме видалити з сайту www.epravda.com.ua за посиланням https://www.epravda.com.ua/publications/2017/12/6/631906/ статтю під заголовком "Про "бодягу" і "мачмалу", або Що не так з українським пальним", яка містить недостовірну інформацію…

Суддя: Н.Г. Притула