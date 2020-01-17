Все разделы
Укр / Рус

Из-за решения АМКУ изменят тарифы на аэронавигационное обслуживание самолетов

Пятница, 17 января 2020, 19:00
 

Мининфраструктуры во исполнение решения Антимонопольного комитета изменит размер тарифов на аэронавигационное обслуживание самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство инфраструктуры подготовило изменения в приказ от 04.06.2019 № 415 "Об установлении ставок платы за услуги за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Украины", которым введена новая ставка платы за аэронавигационное обслуживание на маршруте и единую для всех аэропортов Украины ставку платы на подходе и в районе аэродрома.

Эти изменения совершенствуют государственную тарифную политику в транспортной сфере и устраняют замечания АМКУ по применению различных ставок платы за аэронавигационное обслуживание на подходе и в районе аэродрома для Международного аэропорта Борисполь и всех других аэропортов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тарифы на обслуживание воздушных судов на подлете к "Борисполю" повысят на 4,4% - до 57,55 евро. Ставка платы на подходе и в районе аэродрома уменьшилась на 14,43 евро (-3,6%) - до 396,57 евро.

Напомним:

В декабре Антимонопольный комитет принял решение об отмене льгот и других преимуществ, которые Мининфраструктуры предоставило международному аэропорту "Борисполь".

В ноябре Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры из-за установления в аэропорту "Борисполь"  платы за услуги по аэронавигационного обслуживания полетов самолетов вдвое ниже, чем в других аэропортах.

Ассоциация "Аэропорты Украины" требовала отменить приказ Мининфраструктуры от 4 июня 2019 года, который устанавливает существенные преференции на аэронавигационное обслуживание для международного аэропорта "Борисполь", как дискриминационный.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа ТЭК Мининфраструктуры

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украэрорух назвал топ-10 авиакомпаний по количеству рейсов 17 января 2020, 17:14
Греческая авиакомпания с апреля начнет летать в аэропорт "Киев" 17 января 2020, 15:08
SkyUp с мая запускает рейсы из Одессы в Тбилиси 16 января 2020, 13:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!