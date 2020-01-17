На фоне низкого спроса оптовые цены на автогаз снизились на 8%

На фоне низкого спроса на украинском рынке оптовые цены на сжиженный газ с начала года снизились на 1750 грн/т (8%).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

"Цены внутренних аукционов до 16 декабря опустились до 16 тысяч грн/т, что на 10% ниже цены на конец прошлого года. Накануне "Укргаздобыча" реализовала ресурс по средневзвешенной цене 16 075 грн/т: отдельные соглашения были заключены по 15 700 грн/т. По 16 500 грн/т свой ресурс продала "Полтавская газонефтяная компания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что толчком для снижения цен стало удешевления автогаза на белорусско-польской и восточноукраинской границе. По данным Reuters, с начала января падение котировок пропан-бутана на российско-украинской границе составляло 40 долларов за тонну.

"Давление на цену оказывает и перенасыщение украинского рынка. В декабре, из-за опасений почти трехкратного повышения ставки акциза, трейдеры нарастили импортные поставки автогаза (без учета бутана для "Карпатнефтехима") на 6%, до 129 тыс тонн по сравнению с ноябрем", - добавляет enkorr.

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