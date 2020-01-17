В Минцифры сформировали экспертный комитит по вопросам развития сферы искусственного интеллекта
Пятница, 17 января 2020, 17:44
Министерство цифровой трансформации сформировало экспертный комитет по вопросам развития в Украине сферы искусственного интеллекта - в комитет входят представители бизнеса, украинских и иностранных IT-компаний, сферы здравоохранения и медицины.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.
Отмечается, что искусственный интеллект важен для Украины в контексте национальной безопасности, образования и экономики.
Среди приоритетов работы экспертного комитета:
- создание стратегии развития ИИ-сферы в Украине, выполнение которой будет способствовать разработке полезных проектов, инициатив и программ и интеграции достижений ИИ в сферу госуправления;
- увеличение количества ИИ-инженеров и предпринимателей в Украине;
- вступление Украины в международное сообщество ИИ, в частности - помощь украинским представителям в возможности участвовать в международных конференциях и программах по развитию сферы ИИ;
- стимулирование украинского бизнеса использовать достижения ИИ.
Экономическая правда
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