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Укр / Рус

В Минцифры сформировали экспертный комитит по вопросам развития сферы искусственного интеллекта

Пятница, 17 января 2020, 17:44
 

Министерство цифровой трансформации сформировало экспертный комитет по вопросам развития в Украине сферы искусственного интеллекта - в комитет входят представители бизнеса, украинских и иностранных IT-компаний, сферы здравоохранения и медицины.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

Отмечается, что искусственный интеллект важен для Украины в контексте национальной безопасности, образования и экономики.

Среди приоритетов работы экспертного комитета:

  • создание стратегии развития ИИ-сферы в Украине, выполнение которой будет способствовать разработке полезных проектов, инициатив и программ и интеграции достижений ИИ в сферу госуправления;
  • увеличение количества ИИ-инженеров и предпринимателей в Украине;
  • вступление Украины в международное сообщество ИИ, в частности - помощь украинским представителям в возможности участвовать в международных конференциях и программах по развитию сферы ИИ;
  • стимулирование украинского бизнеса использовать достижения ИИ.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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