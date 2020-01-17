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"Нафтогаз" назначил нового исполнительного директора по трансформации

Пятница, 17 января 2020, 15:29
 

Старшего партнера McKinsey&Company Отто Ватерландера назначили исполнительным директором по трансформации группы "Нафтогаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"До прихода в Нафтогаз господин Ватерландер был старшим партнером в McKinsey&Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а еще раньше - партнером по энергетическому направлению в Booz&Company", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Нафтогазе" Ватерландер отвечать за трансформационные проекты группы, в частности, внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

"Он также будет руководить и принимать участие в инициативах развития, направленных на рост стоимости компаний группы Нафтогаз, повышения эффективности бизнеса и ценности для акционеров", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним:

Топ-менеджер Shell Петрус ван Дрил стал финансовым директором "Нафтогаза".

Экономическая правда

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Нафтогаз

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