"Нафтогаз" назначил нового исполнительного директора по трансформации
Старшего партнера McKinsey&Company Отто Ватерландера назначили исполнительным директором по трансформации группы "Нафтогаз".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"До прихода в Нафтогаз господин Ватерландер был старшим партнером в McKinsey&Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а еще раньше - партнером по энергетическому направлению в Booz&Company", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в "Нафтогазе" Ватерландер отвечать за трансформационные проекты группы, в частности, внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.
"Он также будет руководить и принимать участие в инициативах развития, направленных на рост стоимости компаний группы Нафтогаз, повышения эффективности бизнеса и ценности для акционеров", - добавили в "Нафтогазе".
Напомним:
Топ-менеджер Shell Петрус ван Дрил стал финансовым директором "Нафтогаза".
Экономическая правда
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