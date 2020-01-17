Греческая авиакомпания с апреля начнет летать в аэропорт "Киев"

Греческая авиакомпания Ellinair с 22 апреля 2020 года начнет выполнять прямые перелеты по направлениям Закинф, Корфу, Крит, Салоники из аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"С 22 апреля до 18 октября будут выполняться рейсы из Киева в Салоники (частота рейсов будет колебаться от двух до шести в неделю). Рейсы в Ираклион запланированы на период с 26 апреля по 10 октября (частота рейсов будет колебаться от одного до двух в неделю)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Киева на остров Корфу Ellinair будет летать с 28 мая до 11 октября дважды в неделю, а на остров Закинф - с 25 мая по 5 октября будет доступен один рейс в неделю.

В аэропорту "Киев" добавили, что ранее полетная программа выполнялась из аэропорта "Борисполь".

По итогам 2019 года авиакомпания Ellinair вошла в 10-ку самых пунктуальных в Украине.

Экономическая правда