Все разделы
Укр / Рус

Греческая авиакомпания с апреля начнет летать в аэропорт "Киев"

Пятница, 17 января 2020, 15:08
 

Греческая авиакомпания Ellinair с 22 апреля 2020 года начнет выполнять прямые перелеты по направлениям Закинф, Корфу, Крит, Салоники из аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"С 22 апреля до 18 октября будут выполняться рейсы из Киева в Салоники (частота рейсов будет колебаться от двух до шести в неделю). Рейсы в Ираклион запланированы на период с 26 апреля по 10 октября (частота рейсов будет колебаться от одного до двух в неделю)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Киева на остров Корфу Ellinair будет летать с 28 мая до 11 октября дважды в неделю, а на остров Закинф - с 25 мая по 5 октября будет доступен один рейс в неделю.

В аэропорту "Киев" добавили, что ранее полетная программа выполнялась из аэропорта "Борисполь".

По итогам 2019 года авиакомпания Ellinair вошла в 10-ку самых пунктуальных в Украине.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

аэропорт Киев авиа компании Греция

powered by lun.ua
Материалы по теме
В аэропорту "Киев" назвали самые популярные направления в 2019 году 13 января 2020, 13:20
Аэропорт "Киев" осенью временно закроют на ремонт 24 июня 2019, 13:49
Киеву понадобится третий аэропорт — интервью с гендиректором "Борисполя" 24 апреля 2019, 09:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!