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В ЕК прокомментировали запрос на выведение "Северного потока-2" из-под правил ЕС

Пятница, 17 января 2020, 14:28
 

В Еврокомиссии заявили, что решение о возможности выведения "Северного потока-2" из-под правил ЕС относится к компетенции немецких органов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим МакФи на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Задача заявителя, который просит о выводе из-под правил – доказать, что условия для такого выведения выполнены. И потом соответствующий национальный орган оценивает и принимает решение по заявке", - сказал он.

Как сообщалось, немецкие власти начали процедуру рассмотрения запроса дочерних компаний "Газпрома" о выводе газопровода "Северный поток" и недостроенного газопровода "Северный поток-2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

Процедура рассмотрения была запущена 10 января в отношении "Северного потока-2" и 23 декабря прошлого года - по "Северному потоку".

В документах указывается, что полное выведение из-под правил директивы возможно только для трубопроводов, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года. Свое решение немецкий регулятор, как ожидается, примет до 24 мая.

Ранее в Еврокомиссии отметили, что исключение возможно только для газопроводов, завершенных до указанной даты: "Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно", - заявил представитель ЕС.

Европейская правда

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Еврокомиссия ЕС Северный поток

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