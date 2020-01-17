Приватбанк запустил сервис денежных переводов с зарубежных карт Visa
Приватбанк запустил сервис с помощью которого можно мгновенно перевести деньги с карты Visa любого банка на карту ПриватБанка через Приват24.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
При этом для отправки переводов не обязательно быть клиентом Приватбанка или регистрироваться в Приват24.
"Этот сервис будет удобным прежде всего для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за границей.
Кроме того, это значительно упрощает жизнь родителям иностранных студентов, которые учатся в Украине, и украинским волонтерам – они смогут свободно получать пожертвования из-за границы", - сообщают в Приватбанке.
Также через Приват24 смогут переводить деньги украинцам напрямую со своих карт VISA иностранцы, которые живут или приехали в Украину.
Тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы. В ближайшее время этот сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24.
Экономическая правда
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