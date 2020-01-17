Бизнес призывает президента ветировать закон об изменениях в налоговый кодекс

Бизнес-среда призывает президента ветировать закон 1210, об изменениях в налоговый кодекс, который по их мнению повышает фискальное давление на налогоплательщиков, ухудшает инвестиционный климат и негативно скажется на развитии экономики в целом.

Об этом сообщает Союз Украинских Предпринимателей.

"Налоговая проблематика уже долгое время - самый больной вопрос для украинских предпринимателей. Однако, вместо облегчения условий ведения бизнеса в стране, власти продолжают усиливать налоговое давление.

Свидетельство этому - сегодняшнее принятие закона №1210 в целом.

Несмотря на неоднократные официальные обращения, встречи и призывы всего бизнеса, принципиально важные законодательные инициативы в сфере налогообложения выносятся на голосование без учета существенных замечаний представителей бизнес-среды", - заявляет СУП.

Предприниматели заявляют, что парламент не прислушивался к их советам, и предложенные поправки реализованы не полностью.

"И даже попытки добавить в законопроект действительно полезные поправки выглядят как полумеры. Так, СУП предложила механизм дополнительного увеличения предельного размера доходов в зависимости от количества наемных работников. Однако, в результате имеем "упрощенный вариант" - повышение лимитов без привязки к штата работников", - резюмируют в сообществе

Напомним:

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Бизнес-сообщество и ранее критиковало законпроект - бизнес беспокоят высокие штрафы, расширение базы налогообложения рентой и изменения по акцизам.

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