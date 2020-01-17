Кабмин продолжает работать в штатном режиме, пока не принято решения об отставке — Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока президентом Владимиром Зеленским не принято решение о его отставке - правительство будет работать в штатном режиме.
Об этом он заявил на "Часе правительства" в парламенте.
"Мы одна команда, мы все пришли в парламент менять страну благодаря Владимиру Зеленскому, мы все его уважаем, для нас важно иметь доверие внутри команды на 100%... правительство продолжает работать в штатном режиме, пока президент не примет решение кто на какой позиции будет работать в большой команде.
Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - подчеркнул Гончарук.:
Рекомендуем почитать: Ротшильды, макароны, оливье: Где мифы, а где правда в "пленках Гончарука"
Напоминаем:
17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
Гончарука уже успели поддержать в МВФ и среди коллег по команде правительству.
15 января в сети появилась якобы прослушка, где звучат голоса, похожие на голоса Гончарука, заместителя председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.
Чиновники обсуждают ситуацию в экономике и сценарии простого объяснения этой ситуации президенту Зеленскому.
По состоянию на 17 января youtube-канал, на котором появились видеозаписи с якобы разговором топ-чиновников, был удален пользователем.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua