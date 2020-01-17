Кабмин продолжает работать в штатном режиме, пока не принято решения об отставке — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока президентом Владимиром Зеленским не принято решение о его отставке - правительство будет работать в штатном режиме.

Об этом он заявил на "Часе правительства" в парламенте.

"Мы одна команда, мы все пришли в парламент менять страну благодаря Владимиру Зеленскому, мы все его уважаем, для нас важно иметь доверие внутри команды на 100%... правительство продолжает работать в штатном режиме, пока президент не примет решение кто на какой позиции будет работать в большой команде.

Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - подчеркнул Гончарук.:

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Напоминаем:

17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

Гончарука уже успели поддержать в МВФ и среди коллег по команде правительству.

15 января в сети появилась якобы прослушка, где звучат голоса, похожие на голоса Гончарука, заместителя председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.

Чиновники обсуждают ситуацию в экономике и сценарии простого объяснения этой ситуации президенту Зеленскому.

По состоянию на 17 января youtube-канал, на котором появились видеозаписи с якобы разговором топ-чиновников, был удален пользователем.

Экономическая правда