МВФ выразил поддержку Гончаруку и Нацбанку
Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Нацбанка Украины, направленную на укрепление экономики страны.
Об этом говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", – отметили в представительстве Фонда.
"Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", – подчеркнули в МВФ.
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Напоминаем:
17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
15 января в сети появилась якобы прослушка, где звучат голоса, похожие на голоса Гончарука, заместителя председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.
Чиновники обсуждают ситуацию в экономике и сценарии простого объяснения этой ситуации президенту Зеленскому.
По состоянию на 17 января youtube-канал, на котором появились видеозаписи с якобы разговором топ-чиновников, был удален пользователем.
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