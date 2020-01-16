The Economist опубликовал "индекс БигМака" — гривня серьезно недооценена

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Украинская гривна снова оказалась одной из самых недооцененных валют в мире.

Об этом говорится в результатах исследования индекса БигМака журнала The Economist, передает НВ.Бизнес.

По данным журнала, Биг Мак в Украине стоит 57 грн, а в США - 5,67 долл. Таким образом, украинская гривна оказалась недооцененной на 58% к американскому доллару.

По версии The Economist, реальный курс украинской национальной валюты должен составлять 10,05 грн за доллар.В 2019 году году гривна недооценена на 65,2%.

Среди других недооцененных валют издание назвало турецкую лиру (61%), азербайджанский манат (58,9%) и российский рубль (61,2%).

Справка.

Журнал The Economist публикует Индекс БигМака ежегодно с 1986 года. Индекс основан на теории паритета покупательной способности. В основе исследования лежит стоимость бургера БигМак в McDonalds в разных странах мира со стоимостью этого же бургера в США. В издании утверждают, что Индекс БигМака показывает отдаленную перспективу изменения стоимости валют в среднем в последующие десять лет.

Напомним:

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.