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Начальницу одесской налоговой бросили в СИЗО

Четверг, 16 января 2020, 16:55
 

Исполняющую обязанности начальника главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботарёву, которую подозревают в подкупе сотрудника прокуратуры, отправили в СИЗО с возможностью внесения 904 тысяч грн залога.

Источник: пресс-служба Специализированной прокуратуры, "Думская"

Дословно: "Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тыс. гривен залога.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей".

Детали: В случае внесения залога она обязана прибывать по первому требованию следователя, прокурора или судьи, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места работы и жительства, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Украинская правда

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Налоговая Одесса

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