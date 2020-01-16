Всемирная криптоплощадка Binance открыла счет в украинском банке

Расчетным украинским банком для одной из крупнейших криптоплощадок мира Binance стал IBOX BANK.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В Министерстве подчеркивают, что теперь украинцы смогут беспрепятственно покупать и продавать виртуальные активы, а компания Binance платить в Украине налоги от операций с криптоактивами.

В Минцифры отмечают, что следующим шагом со стороны государства станет урегулирование налогообложения операций с криптоактивамы.

Соответствующий законопроект подан в парламент депутатским объединением Blockchain4Ukraine.

Сообщается, что он уже одобрен комитетом ВР по вопросам цифровой трансформации и находится на рассмотрении других комитетов парламента.

Напомним:

7 ноября Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с биткоин-биржей Binance, сообщалось что платформа начнет работу в стране уже до конца года.

На торгах 14 января среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8574 долларов, в целом за первые две недели 2020 года биткоин подрожчав на 20%.