Всемирная криптоплощадка Binance открыла счет в украинском банке
Расчетным украинским банком для одной из крупнейших криптоплощадок мира Binance стал IBOX BANK.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
В Министерстве подчеркивают, что теперь украинцы смогут беспрепятственно покупать и продавать виртуальные активы, а компания Binance платить в Украине налоги от операций с криптоактивами.
В Минцифры отмечают, что следующим шагом со стороны государства станет урегулирование налогообложения операций с криптоактивамы.
Соответствующий законопроект подан в парламент депутатским объединением Blockchain4Ukraine.
Сообщается, что он уже одобрен комитетом ВР по вопросам цифровой трансформации и находится на рассмотрении других комитетов парламента.
Напомним:
7 ноября Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с биткоин-биржей Binance, сообщалось что платформа начнет работу в стране уже до конца года.
На торгах 14 января среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8574 долларов, в целом за первые две недели 2020 года биткоин подрожчав на 20%.
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