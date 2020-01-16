Северный поток-2: ЕС будет следить за тем, чтобы Германия придерживалась правил

В Брюсселе будут следить за тем, как Германия будет применять новые газовые правила ЕС к трубопроводу "Северный поток-2".

Как пишет "Европейская правда", об этом в четверг, 16 января, сообщил представитель Еврокомиссии в ответ на запрос DW.

В Еврокомиссии, по его словам, знают о запросах компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на освобождение "Северного потока-1" и "Северного потока-2" от требований третьего энергопакета ЕС. Эти запросы были поданы немецкому регулятору, то есть Федеральному агентству по сетям, 10 января, и свое решение регулятор обещает принять до 24 мая.

"Как страна-член, на территории которой расположен первый пункт присоединения ("Северного потока-1 "и" Северного потока-2 "к газотранспортной системе ЕС. - Ред.), Германия имеет право принимать соответствующее решение после консультаций со всеми государствами-членами ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Заметим, по правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года.

В середине ноября немецкий Бундестаг принял закон, который дает немецкому регулятору право засчитывать вместо даты завершения строительства объекта сроки инвестирования средств в него "с учетом всех обстоятельств" такого инвестирования. Эта норма позволит немецкому регулятору дать зеленый свет, чтобы "Северный поток-2" действовал вне европейского правового поля.

В Еврокомиссии отметили, что исключение возможно только для газопроводов, завершенных до указанной даты: "Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно", - заявил пресс-секретарь.

Торговый представитель Украины Тарас Качка ранее заявлял: если Германия сделает в своем законодательстве исключение для газопровода "Северный поток-2", этот шаг будет обжалован в Суде ЕС.

Украина выразила надежду, что Берлин не сделает исключение для "Северного потока-2".

Европейская правда