Министр экономики рассказал, какую самую большую взятку ему предлагали

Самая крупная взятка, которую предлагали министру экономики Тимофею Милованову - 10 миллионов долларов, которые должны были поспособствовать назначению руководителя одного из государственных предприятий.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Милованов отметил, что в своем министерстве все назначения и увольнения он делает лично, что не нравится его оппонентам.

"Я сам лично отказал десяткам если не сотням таких просьб.

Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (наибольшее цифру на которую намекали - 10 млн долларов за назначение руководителя госпредприятий), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически", - написал Милованов в записи, в которой поддержал премьер-министра Гончарука после скандала с слитыми в сеть записями.

Напомним:

Министр экономики Тимофей Милованов поддержал премьер-министра Алексея Гончарука после скандала со слитыми в сеть записями и привел факты, которые по его мнению доказывают, что Гончарук лучший премьер.

Экономическая правда