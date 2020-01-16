ОПЗ: В Минэкономики рассказали, как решают проблему с приватизацией

Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что на Одесском припортовом заводе работает советник по приватизации, который вскоре предложит опции по продаже предприятия.

Об этом он сказал в интервью НВ.

Отметим, что консорциум советников по приватизации возглавляет компания Pericles Global Advisory.

По словам Кухты, долг ОПЗ перед структурами Дмитрия Фирташа (около 250 млн долларов) делает предприятие токсичным для части компаний ввиду того, что сам Фирташ находится под санкциями.

"Но только для части. Есть компании, которые специализируются на том, чтобы купить какой-то такой актив с долгом и решить эту проблему самостоятельно. Эти проблемы можно решить", - подчеркнул он.

"Почему нужно поскорее закончить этот процесс, привести туда нормального инвестора? Это даже не вопрос бюджетных поступлений, а чтобы не потерять эти предприятия. ОПЗ в 2009 году покупали за 600 млн долларов.

И тогдашнее руководство страны отказалось продавать, мол слишком дешево. При предыдущем правительстве за 500 пробовали продать, и за 300 - никто не купил. Затем предприятие остановилось. То оно работало, то оно стояло, сейчас работает по давальческой схеме", - заявил замминистра.

Напомним:

Ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что верит в приватизацию Центрэнерго и Одесского припортового завода, но отметил, что любое крупное предприятие - это год-полтора подготовки.

Суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.

В начале августа Одесский припортовый завод, который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.

В начале июля ОПЗ получил новых членов наблюдательного совета.

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