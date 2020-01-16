Бизнес не поддерживает новые временные ограничения движения грузовиков — ЕБА

Эксперты Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации не поддерживают новые временные ограничения движения грузовиков, предусмотренных законопроектом №2296.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

В Бизнес Ассоциации подчеркивают, что расширение диапазона запрета движения грузовиков не даст желаемого эффекта - уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Законопроектом, в частности, предлагается запретить движение грузовиков с 6 до 11 часов и с 17 до 21 часов в городах, численность которых превышает 200 тысяч человек.

Новые правила касаются грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн.

"Компании-члены Ассоциации всячески поддерживают экологические инициативы органов власти, однако отмечают, что данные изменения вряд ли будут иметь положительное влияние на экологию.

Для того, чтобы обеспечить доставку грузов для предприятий и населения с учетом новых требований, необходимо будет заменить один 20-тонный автомобиль на три-четыре автомобиля меньшей тоннажности, что приведет к увеличению не только количества транспортных средств, но и объемов вредных выбросов.

Уменьшение количества работ, выполняемых в рамках стандартного рабочего дня, заставит внести изменения в графики работы не только логистических компаний, но и производителей товаров, дистрибьюторов, торговых сетей. К тому же это может привести к задержкам и удлинению сроков доставки грузов и подорожанию стоимости транспортных услуг", - говорится в заявлении.

В ЕБА призвали нардепов не поддерживать текущую редакцию законопроекта, а доработать его с учетом комментариев и предложений от бизнеса.

Эксперты Ассоциации, в частности, предлагают:

ввести ограничения на движение крупногабаритного грузового автотранспорта только в выходные и праздничные дни, а также только в центральной части города;

разрешить въезд в города без ограничений по времени грузовым транспортным средствам стандартов Euro 4, Euro 5 и Euro 6;

разрешить въезд грузового автотранспорта в промышленных зон города без ограничений;

создать надлежащую инфраструктуру объездных дорог и обустроить стоянки для грузового транспорта.

Экономическая правда