Microsoft запустила новый браузер

15 января, компания Microsoft выпустила новый браузер Edge Chromium для платформ Windows и macOS.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на The Verge.

Первоначально Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но обычные потребители также смогут загрузить и установить ее вручную.

Несмотря на то, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, он пока запускается без некоторых привычных функций.

Так, синхронизация истории и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, однако такие вещи, как избранное, настройки, адреса/контактная информация и пароли будут синхронизироваться.

Недостающие функции компания планирует предоставить позже в этом году.

В целом, новый браузер Edge очень похож на Chrome и даже включает поддержку расширений Chrome. Есть и новые функции Edge Differs. Также есть функции обеспечения приватности с различными уровнями настроек.





