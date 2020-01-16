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Microsoft запустила новый браузер

Четверг, 16 января 2020, 14:17
 

15 января, компания Microsoft выпустила новый браузер Edge Chromium для платформ Windows и macOS.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на The Verge.

Первоначально Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но обычные потребители также смогут загрузить и установить ее вручную.

Несмотря на то, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, он пока запускается без некоторых привычных функций. 

Так, синхронизация истории и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, однако такие вещи, как избранное, настройки, адреса/контактная информация и пароли будут синхронизироваться.

Недостающие функции компания планирует предоставить позже в этом году.

 

В целом, новый браузер Edge очень похож на Chrome и даже включает поддержку расширений Chrome. Есть и новые функции Edge Differs. Также есть функции обеспечения приватности с различными уровнями настроек.



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Microsoft

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