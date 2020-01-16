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Чиновника из космического агентства разоблачили на взятке

Четверг, 16 января 2020, 14:14
 

Руководителя учреждения, подчиненного Национальному центру управления и испытаний космических средств Национального космического агентства, разоблачили на взятке в 3000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, чиновник, вероятно, получил от частного предпринимателя взятку в размере 3 тысяч долларов за подписание соглашения об аренде недвижимого имущества.

"Служащий задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали с участием военной прокуратуры Киевского гарнизона и Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований.

Ни имени, ни должности чиновника, ни названия компании Офис генпрокурора не называет.

Экономическая правда

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корупція прокуратура космическая отрасль

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