Минцифры сэкономило 1,4 миллиарда госсредств
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его министерство с начала работы сэкономило около 1,4 миллиарда гривен из бюджета.
Источник: пост Федорова в Facebook
Прямая речь: "За 4 месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили бюджету Украины по меньшей мере 1,38 миллиарда гривен".
Детали: По словам Федорова, в частности, остановили неэффективные ИТ-закупки. Отказались покупать ненужные реестры:
- мощные серверы для Единого государственного реестра случаев домашнего насилия (сэкономили 38,1 миллиона гривен),
- серверы для ГП "Информационные судебные решения" (экономия 125,9 миллиона),
- медицинскую информационную систему, спроектированную под одного поставщика по крайне завышенным ценам, для ГУ "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы (115,7 миллиона гривен экономии).
Также, по словам Федорова, реформировали Госспецсвязи, уменьшили на 1 миллиард гривен расходы на его содержание в 2020 году и оптимизировали закупку оборудования (меньше на 102,7 миллиона гривен).
Вице-премьер добавил, что, кроме того, сэкономили госбюджет за счет привлечения донорских средств, партнерских ресурсов, запуска строительных услуг и прочего.
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