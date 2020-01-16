Nestle потратит 2 миллиарда долларов на переход к эко-упаковке, которая перерабатывается

Швейцарская Nestle SA потратит до 2 млрд швейцарских франков (2,1 млрд дол) на переход к использованию перерабатываемого пластика в упаковке своих продуктов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В 2018 году компания взяла на себя обязательство к 2025 году полностью перейти на использование упаковки пригодной для переработки или вторичного использования.

Nestle намерена к 2025 году снизить первичное потребление пластика на треть и увеличить использование перерабатываемого пластика до 2 млн тонн.

Как отмечается в сообщении Nestle, большинство видов пластика непригодны для переработки с целью производства упаковки для пищевых продуктов.

"Производство безопасного для пищевых продуктов пластика - большой вызов для нашей отрасли", - заявил главный исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер.

Компания также объявила о создании венчурного фонда в размере 250 млн швейцарских франков для финансирования стартапов, которые занимаются разработкой новых перерабатываемых упаковочных материалов.

Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

Напомним, ранее "Макдональдс" пообещал, что до 2025 года будет перерабатывать все, что оставляют посетители после себя в ресторане.