НБУ опубликовал программу действий на 2020 год: что планируют делать

Нацбанк обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке определили семь стратегических целей - "обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка".

Среди ключевых приоритетов НБУ в 2020 году назвали:

Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения Меморандума между Кабинетом министров и НБУ о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Содействие эффективному функционированию госбанков.

Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. В частности, по развитию вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).

Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельхозземель.

Внедрение закона о "сплит", разработка модели регулирования рынка небанковских финучреждений по сегментам, подготовка проектов новых законов, начало внедрения эффективной системы регулирования и надзора за небанковским финансовым сектором.

Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию соответствующих законопроектов.

Открытие международном депозитария Euroclear счета в депозитарии НБУ, облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности.

Совершенствование регулирования и введения требования к банкам и другим финучреждений по раскрытию информации о финансовых услугах и защиты прав потребителей.

Продолжение внутреннего развития НБУ, в частности повышение прозрачности всех внешних стейкхолдеров, совершенствование технологии, информационной инфраструктуры и обеспечения высокого уровня диджитализации процессов

Ознакомиться с текстом Программы действий Национального банка на 2020 год можно по ссылке.

Экономическая правда