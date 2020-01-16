Гончарук назвал две приоритетные задачи Кабмина в финсекторе

Среди двух наиболее приорететных задач правительства в финансовом секторе - дешевые кредиты, и расширение доступности финуслуг.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По словам Гончарука, правительство в финсекторе имеет две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.

"Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей - это задача номер два", - пояснил Гончарук.

Также Гончарук рассказал, что правительство хорошо понимает, что делает, и есть план.

"Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы сегодня будем говорить очень подробно и профессионально", - сказал он.

Напомним:

16 января Регуляторы рынка утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года, среди основных направлений Стратегии - укрепление финансовой стабильности и содействие макроэкономическому развитию и росту экономики.