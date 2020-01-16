Гончарук назвал две приоритетные задачи Кабмина в финсекторе
Среди двух наиболее приорететных задач правительства в финансовом секторе - дешевые кредиты, и расширение доступности финуслуг.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По словам Гончарука, правительство в финсекторе имеет две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.
"Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей - это задача номер два", - пояснил Гончарук.
Также Гончарук рассказал, что правительство хорошо понимает, что делает, и есть план.
"Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы сегодня будем говорить очень подробно и профессионально", - сказал он.
Напомним:
16 января Регуляторы рынка утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года, среди основных направлений Стратегии - укрепление финансовой стабильности и содействие макроэкономическому развитию и росту экономики.
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