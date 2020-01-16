Toyota вложит 400 миллионов долларов в разработку летающего такси: как оно выглядит 

Bloomberg

Toyota Motor вложит 394 миллионов долларов в разработку электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, соответствующее соглашение компания подписала с американской компаний Joby Aviation.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на Bloomberg.

По словам президента и главного исполнительного директора Toyota Акио Тойода, соглашение ставит цели по развитию воздушных перевозок вместе с инновационной компанией Joby. Ее потенциал будет использован "для революционных изменений транспорта будущего".

Joby к объявлению об инвестициях выпустила изображение прототипа летательного аппарата. Он выглядит как дрон с шестью электро-пропеллерами.

Аэротакси способно пролететь 150 миль на одной зарядке со скоростью до 200 миль в час, уточнили в компании. Воздушное такси рассчитано на перевозку четырех пассажиров и пилота. Производство машин будет организовано в Калифорнии.

Toyota выступает ведущим инвестором проекта авиатакси с электродвигателями и вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). С учетом объявленных инвестиций общая сумма вложений в проект наряду с другими инвесторами составит $720 млн.

Bloomberg называет Joby Aviation новым игроком на рынке разработок воздушного такси. Агентство напомнило, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai недавно объявил о планах разработать и произвести авиатакси с Uber Technologies.

Сооснователь Alphabet Ларри Пейдж совместно с Boeing разрабатывает двухместный беспилотник Kitty Hawk.

Немецкий стартап Volocopter поддерживается китайский Zhejiang Geely, владеющей Volvo, а также Daimler AG и британским автопроизводителем Lotus.

Концерн Airbus по проекту Vahana тестирует беспилотное воздушное такси Alpha One.

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