Китай предостерег Нидерланды от отмены продажи чиповой технологии под давлением США

Торговые отношения между Китаем и Нидерландами могут пошатнуться, если нидерландскому поставщику полупроводникового оборудования ASML не будет позволено передать новейшие машины в Китай, заявил посол Пекина в Нидерландах в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе стало известно, что правительство Нидерландов решило не продолжать лицензию, которую ASML требует для экспорта своих новейших машин на сумму 150 млн долларов в Китай, после давления со стороны правительства США.

ASML, одна из крупнейших компаний Нидерландов, являющаяся почти монополистом в литографии, важном шаге в производстве компьютерных микросхем. Китай вложил миллиарды для развития своей процветающей полупроводниковой отрасли, но требует оборудования ASML, если его производители чипов хотят конкурировать с лучшими в Тайване, Южной Корее и США.

"Мы обеспокоены тем, что Нидерланды политизируют наши торговые отношения под американским давлением", - заявил посол Китая Сю Хонг.

"Если это движение будет продолжаться, это, конечно, негативно скажется на двусторонних отношениях", - добавил он.

ASML заявила, что не может поставлять свои новейшие машины без лицензии, поскольку они считаются товарами двойного назначения с потенциальным военным применением. Она заявила, что запрос на экспорт находится на рассмотрении.

Премьер-министр Марк Рютте заявил журналистам в пятницу, что правительство отдельно рассматривает запросы на экспорт товаров двойного использования, и он не комментирует отдельные случаи.

Европейская правда