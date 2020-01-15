Украинцы смогут пользоваться интернетом во время полета в самолете — Минцифры

Кабмин принял постановление о внесении изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот Украины и План использования радиочастотного ресурса: авиаперевозчики получили возможность предоставлять пассажирам доступ в интернет на всех этапах - от посадки до прибытия.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

"Отныне авиаперевозчики получили законную возможность использовать технологии спутниковой связи и предоставлять пассажирам доступ в интернет на всех этапах - от посадки до прибытия.

Европейские исследования продемонстрировали: подключение к интернету на бортах самолетов с помощью космических терминалов Ка-диапазона не имеет негативного влияния на авиационную безопасность во время работы на земле", - говорится в сообщении.

Кроме этого, операторы телекоммуникаций получили возможность использовать наиболее современное оборудование на базе новых стандартов широкополосного радиодоступа.

"Это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах, а также повышения качества телекоммуникационных услуг в общественном транспорте, корпоративной среде, торговых залах, гостиницах или вокзалах", - отметили в ведомстве.

"Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами только через открытые тендеры. Это нанесет существенный удар по коррупционным схемам в сфере распределения полос радиочастот", - также подчеркнули в Минцифры.

Экономическая правда