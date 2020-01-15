ОАЭ увеличили закупки украинской муки в 6 раз

Украина в июле-декабре 2019/20 маркетингового года нарастила экспорт пшеничной муки до 190 тысяч тонн, что на 56% превышает показатель первой половины предыдущего сезона.

Об этом сообщает agroportal.com

По итогам шести месяцев основным импортером украинской муки стали ОАЭ, закупив 52,7 тыс. т, тогда как за июль–декабрь 2017/18 МГ в данном направлении было отгружено 21 тыс. т, а за аналогичный период сезона-2018/19 — лишь 8,3 тыс. т. сообщает "АПК-Информ".

"Стоит отметить, что отгрузки пшеничной муки украинского производства в ОАЭ за первую половину текущего сезона превышают закупки за весь 2018/19 МГ и 2017/18 МГ — 48 тыс. т и 46 тыс. т соответственно", — уточнила аналитик "АПК-Информ" Виктория Рожко.

В целом, в направлении Ближнего Востока в первой половине 2019/20 МГ было экспортировано 85,9 тыс. т пшеничной муки украинского производства, доля ОАЭ в нем составила 61%, на второй позиции находится Палестина с долей в 20% (17,2 тыс. тонн), на третьей — Израиль, 8% (6,9 тыс. тонн)

"Таким образом, по итогам первой половины 2019/20 МГ доля ОАЭ в общем экспорте пшеничной муки из Украины составила 28%, тогда как за июль–декабрь 2018/19 МГ — только 7%, а за аналогичный период сезона-2017/18 — 9%", — добавила Рожко.

Напомним:



По данным Государственной службы статистики отрицательное сальдо внешней торговли за январь-ноябрь 2019 составило 9,37 миллиарда долларов.

За январь-ноябрь 2018 этот показатель также был отрицательным - 8,86 млрд долл. В общем показатель отрицательного сальдо вырос на 5,6%.