Переаттестацию работников налоговой закончат к июлю
Государственная налоговая служба разрабатывает план переаттестации всех сотрудников налоговой, также ведомство откроет анонимную горячую линию для обращений граждан.
Об этом сообщил глава налоговой Сергей Верланов во время визита в Одесскую область, передает пресс-служба ДПС.
Сообщается, что план переаттестации должен быть представлен на рассмотрение Кабмина в двухнедельный срок.
"Я лично сторонник того, чтобы такая переаттестация была максимально объективной, беспристрастной и прозрачной. Процесс переаттестации всех работников налоговой службы должен быть завершен до 1 июля", - сказал Верланов.
Также сообщается, что Налоговая откроет анонимную антикоррупционную линию. Все, кто располагает информацией о незаконных действиях сотрудников налоговой, смогут проинформировать об известных им фактах.
"Обнародованая НАБУ информация нанесла очень серьезный репутационный удар по всем сотрудникам налоговой. И наша с вами задача сейчас - своей добросовестной работой восстановить доброе имя нашей службы ", - подчеркнул Варланов.
Напомним:
14 января исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области разоблачили в предложении взятки в размере 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.
Позже глава ГНС Сергей Верланов заявил об отстранении всего руководства ГНС в Одесской области и инициировании служебного расследования.
Кроме того, глава ГНС сообщил, что начинает проверку руководящего состава центрального аппарата Государственной налоговой службы на предмет коррупции.
15 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил подготовить проведение переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области.
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