Переаттестацию работников налоговой закончат к июлю

Государственная налоговая служба разрабатывает план переаттестации всех сотрудников налоговой, также ведомство откроет анонимную горячую линию для обращений граждан.

Об этом сообщил глава налоговой Сергей Верланов во время визита в Одесскую область, передает пресс-служба ДПС.

Сообщается, что план переаттестации должен быть представлен на рассмотрение Кабмина в двухнедельный срок.

"Я лично сторонник того, чтобы такая переаттестация была максимально объективной, беспристрастной и прозрачной. Процесс переаттестации всех работников налоговой службы должен быть завершен до 1 июля", - сказал Верланов.

Также сообщается, что Налоговая откроет анонимную антикоррупционную линию. Все, кто располагает информацией о незаконных действиях сотрудников налоговой, смогут проинформировать об известных им фактах.

"Обнародованая НАБУ информация нанесла очень серьезный репутационный удар по всем сотрудникам налоговой. И наша с вами задача сейчас - своей добросовестной работой восстановить доброе имя нашей службы ", - подчеркнул Варланов.

Напомним:

14 января исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области разоблачили в предложении взятки в размере 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.

Позже глава ГНС ​​Сергей Верланов заявил об отстранении всего руководства ГНС ​​в Одесской области и инициировании служебного расследования.

Кроме того, глава ГНС ​​сообщил, что начинает проверку руководящего состава центрального аппарата Государственной налоговой службы на предмет коррупции.

15 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил подготовить проведение переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области.